Гройсман закликав керівництво регіонів вчасно розпочати опалювальний сезон - не пізніше 1 листопада

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав керівництво регіонів, а також керівництво енергохолдингів вчасно розпочати опалювальний сезон - не пізніше 1 листопада поточного року, а також вчасно завершити кампанію з нарахування субсидій для громадян. Про це він сказав на засіданні уряду.

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«Нафтогаз» має забезпечити поставки газу, виділити ліміти усім підприємствам теплокомуненерго, і далі - відповідальність на місцях. Будь ласка, якщо будете бачити, що температурні режими такі, що людям холодно, - розпочинайте опалювальний сезон. Уряд все, що потрібно, забезпечив. Ваше завдання - покращувати дисципліну розрахунків. Затримок з початком опалювального сезону у будь-якому куточку країни бути не може, - сказав Гройсман. - І треба вчасно оформити субсидії».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив розміри запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу у підземних сховищах мають становити не менше 17 млрд кубометрів, запаси вугілля - 2,8 млн тонн.

За інформацією Мінрегіону, житловий фонд і об'єкти енергетичної інфраструктури в всіх регіонах України готові до проходження опалювального сезону 2016-2017 років майже на 100%, на підготовку місцева влада витратили майже 6 млрд грн.