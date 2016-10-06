У Росії хочуть стягувати податок з неоформленої у власність нерухомості

Мінфін РФ пропонує стягувати податок на майно з власників землі, які поставили будівлю на кадастровий облік, але не оформили право власності на нього, йдеться в проекті «Основні напрями податкової політики на 2017-2019 роки».

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Як повідомили «Комерсанту» в Мінекономрозвитку, за цією схемою ухиляється значна кількість громадян на 4,4 млн ділянок, наданих фізособам для індивідуального житлового будівництва, немає зареєстрованих будівель.

Зараз без реєстрації права власності нараховувати податок не можна, а регулювання термінів будівництва неможливе.

За даними Росреєстру всього в кадастр нерухомості не вказані правовласники 38% будівель.