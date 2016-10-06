Рада прийняла "антирейдерський закон"

За ухвалення законопроекту №5067 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно і захисту прав власності» за основу і в цілому проголосував 271 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів акціонерів компанії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, розподільчому балансі, заяві про вихід із товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії при перереєстрації власності.

Один із ініціаторів закону народний депутат Оксана Продан під час презентації документа зазначила, що його ухвалення дозволить інвесторам активно вкладати кошти в українські підприємства, оскілки їхня власність буде більш захищена.

«Без нього ні інвестицій, ні розвитку економіки бути не може», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за останні 15 років відбулося близько 30 тис. рейдерських захоплень з перерозподілом майна на загальну суму 20 млрд дол.

У рамках боротьби з рейдерством депутати за участю Мін'юсту розробили законопроект, який було зареєстровано в парламенті 5 вересня.

Заступник міністра юстиції Павло Мороз зазначав, що зволікання з ухваленням законопроекту може призвести до збільшення рейдерських атак на підприємства.