Ціни на житло в Києві у вересні незначно знизилися

Середня ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва в доларовому еквіваленті у вересні 2016 року порівняно з серпнем зменшилася на 1,4% - до 1,350 тис. дол./кв. м, а в гривні збільшилася на 0,2%, до 34,956 грн/кв. м.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, минулого місяця найбільше подешевшали 2-кімнатні квартири - на 2,6%, до 1,37 тис. дол./кв. м, 1-кімнатні – на 1,6% - до 1,24 тис. дол./кв. м. У той же час 3-кімнатні квартири подешевшали на 0,4% - до 1,39 тис. дол./кв. м, вартість пропозиції 4-кімнатних квартир в столиці зменшилася на 1,2% - до 1,53 тис. дол./кв. м.

Кількість виставлених на продаж квартир у вересні збільшилася на 5,1% щодо серпня і становила 20,736 тис. Обсяг пропозиції в загальній площі зріс на 5,5%, в доларовому вираженні - на 4,1%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.

У вересні 2016 року в доларовому еквіваленті середня ціна зменшилася у всіх районах Києва, крім Печерського - залишилася на рівні минулого місяця. Аналітики зафіксували найбільше зниження в Голосіївському районі - на 2,2%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», минулого року, через тривалу девальвацію національної валюти за доларової номінації вартості вторинного житла в столиці, гривневі ціни на «вторинку» зросли на 25,6% - до 34,9 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 15,3% - до 1453 дол./кв. м.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у вересні 2016 року порівняно з серпнем зменшилася на 0,8% – до 23,265 тис. грн/кв. м.

Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, у вересні на столичному первинному ринку нерухомості зросла вартість квартир економ-класу - на 0,9%, до 16,619 тис. грн/кв. м, преміум-класу також на 0,9%, до 44,009 тис. грн/кв. м. В той же час квартири комфорт-класу подешевшали на 1,6% - до 20,963 тис. грн/кв. м, а квартири бізнес-класу - на 0,4%, до 27,869 грн/кв. м.

Найбільш відчутно впали ціни на квартири у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах столиці - на 3,1%, 2,6% і 2% відповідно, в той час як вартість квартир зросла в Подільському і Солом'янському районах – на 10% і 1,6%.

За інформацією порталу, в вересні квартири до продажу пропонували 61 оператор в 159 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 37%. Новобудови бізнес-класу сновили 27% від загальної кількості, преміум-класу – 13% і комфорт-класу - 23%.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в 2015 році через девальваціюнаціональної валюти, подорожчання будматеріалів і пального зросла на 33,1% – до 22,7 тис. грн/кв. м.