Банки відновили видачу кредитів на утеплення житла

Банки з 6 жовтня відновили видачу "теплих" кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і устаткування з 35-процентним відшкодуванням, після того як уряд 27 липня ухвалив рішення про направлення додаткових 100 мільйонів гривень на цю програму.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"6 жовтня 2016 відновлено дію програми з енергоефективності – на придбання енергоефективних матеріалів і устаткування з частковим відшкодуванням залучених кредитних коштів. З сьогоднішнього дня державні банки – "Ощадбанк" і "Укргазбанк" - знову почали видачу фізичним особам "теплих" кредитів в рамках програми", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, жителі України, які візьмуть участь у програмі, щоб утеплити власне житло, замінити вікна на енергозберігаючі, встановити вузли обліку, модернізувати освітлення і т. п., отримають від держави безповоротну фінансову допомогу в розмірі 35% від суми залучених кредитних коштів. Така компенсація буде надаватися і тим, хто отримує субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте такожВ Україні запустили інтерактивну карту програм компенсації "теплих" кредитів

Як повідомляв УНІАН, банки з 6 липня тимчасово зупинили видачу "теплих" кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і обладнання з 30-відсотковим відшкодуванням, оскільки державних коштів, передбачених на ці цілі, вистачило для виплати компенсації тільки за кредитами, виданими до 5 липня.

27 липня Кабмін додатково виділив 100 мільйонів гривень на фінансування програми "теплих" кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і обладнання, а також збільшив розмір компенсації суми кредиту на дану програму до 35%.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.