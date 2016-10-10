У Мінсоцполітики розповіли, як українці зможуть використовувати заощаджену за місяць субсидію
Також уряд приступив до розгляду питання про монетизацію залишків невикористаних субсидій після завершення наступного опалювального сезону.
Домогосподарства зможуть використати заощаджену за місяць частину субсидії для оплати комунальних послуг в іншому місяці, але в межах одного опалювального періоду, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.
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«Зекономлені сім'ями на субсидіях кошти залишатимуться на рахунках людей тільки в межах одного опалювального періоду. Якщо сім'я використовує менше газу, ніж встановлено соціальним нормативом, зекономлені кошти буде оформлено в рахунок майбутніх платежів, зокрема й обов'язкової плати за комунальні послуги. Наприклад, якщо сім'я в листопаді використала на 100 кубів газу менше, ніж встановлено нормою, то цей обсяг газу вона може спожити в холодні місяці, наприклад, у січні», - йдеться в повідомленні.
Крім того, уряд приступив до розгляду питання про монетизацію залишків невикористаних субсидій після завершення наступного опалювального сезону. «Щоб зекономлена сума житлової субсидії перераховувалася споживачам, які вели енергоефективне домогосподарство, у вигляді грошової премії за енергоефективність», - йдеться в повідомленні.
Прес-служба нагадала, що соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, в минулому опалювальному періоді 2015-2016 рр. не відповідали реальному споживанню послуг. Через завищені нормативи на рахунку одержувачів субсидій утворилася сума невикористаних коштів у розмірі понад 10 млрд грн. Пізніше уряд у кілька етапів знизив соціальний норматив на обігрів приміщення, який сьогодні становить 5,5 куб. м газу на квадратний метр опалювальної площі.
На рахунках домогосподарств залишили лише суму, яка дорівнює вартості 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, а всі решта кошти, які нагромадилися на рахунках домогосподарств, буде повернуто в державний бюджет.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 25 серпня затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів по субсидіях на опалення, які перевищують вартість (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год. електричної енергії, залежно від того, який тип опалення використовується.
У лютому тодішній міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що невикористаний на кінець опалювального періоду обсяг газу, що покривається субсидією, може бути за рішенням уряду використаний домогосподарствами в літній період або монетизований.
У серпні стало відомо, що уряд не монетизуватиме кошти, що залишилися невикористаними по субсидіях населення через завищені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.
Як пояснюється, два роки тому на опалення 1 кв. м за нормативами виділялося 11 кубометрів газу. Потім показник знизили до 7 куб. м. Тепер норматив становить 5,5 кубометрів. При цьому, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, минулої зими він становив у середньому 5,3 кубометрів на 1 кв. м житла.