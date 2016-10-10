У Мінсоцполітики розповіли, як українці зможуть використовувати заощаджену за місяць субсидію

Домогосподарства зможуть використати заощаджену за місяць частину субсидії для оплати комунальних послуг в іншому місяці, але в межах одного опалювального періоду, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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«Зекономлені сім'ями на субсидіях кошти залишатимуться на рахунках людей тільки в межах одного опалювального періоду. Якщо сім'я використовує менше газу, ніж встановлено соціальним нормативом, зекономлені кошти буде оформлено в рахунок майбутніх платежів, зокрема й обов'язкової плати за комунальні послуги. Наприклад, якщо сім'я в листопаді використала на 100 кубів газу менше, ніж встановлено нормою, то цей обсяг газу вона може спожити в холодні місяці, наприклад, у січні», - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд приступив до розгляду питання про монетизацію залишків невикористаних субсидій після завершення наступного опалювального сезону. «Щоб зекономлена сума житлової субсидії перераховувалася споживачам, які вели енергоефективне домогосподарство, у вигляді грошової премії за енергоефективність», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, в минулому опалювальному періоді 2015-2016 рр. не відповідали реальному споживанню послуг. Через завищені нормативи на рахунку одержувачів субсидій утворилася сума невикористаних коштів у розмірі понад 10 млрд грн. Пізніше уряд у кілька етапів знизив соціальний норматив на обігрів приміщення, який сьогодні становить 5,5 куб. м газу на квадратний метр опалювальної площі.

На рахунках домогосподарств залишили лише суму, яка дорівнює вартості 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, а всі решта кошти, які нагромадилися на рахунках домогосподарств, буде повернуто в державний бюджет.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 25 серпня затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів по субсидіях на опалення, які перевищують вартість (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год. електричної енергії, залежно від того, який тип опалення використовується.

У лютому тодішній міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що невикористаний на кінець опалювального періоду обсяг газу, що покривається субсидією, може бути за рішенням уряду використаний домогосподарствами в літній період або монетизований.

У серпні стало відомо, що уряд не монетизуватиме кошти, що залишилися невикористаними по субсидіях населення через завищені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Як пояснюється, два роки тому на опалення 1 кв. м за нормативами виділялося 11 кубометрів газу. Потім показник знизили до 7 куб. м. Тепер норматив становить 5,5 кубометрів. При цьому, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, минулої зими він становив у середньому 5,3 кубометрів на 1 кв. м житла.