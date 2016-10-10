У Львові опалювальний сезон розпочнеться з 11 жовтня

У Львові завтра, 11 жовтня, розпочинається опалювальний сезон для населення. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

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Сьогодні, 10 жовтня, тепловики відновлюють подачу опалення до усіх бюджетних установ.

«Сьогодні, 10 жовтня, відновлюємо подачу опалення до усіх бюджетних установ незалежно, чи були звернення, чи ні. Завтра, 11 жовтня, відповідно до розпорядження міського голови, розпочинаємо подачу теплопостачання населенню», - розповіли тепловики.

Варто зауважити, що опалювальний созон у Львові, як правило, починається 15 жовтня. Однак, у зв’язку із пониженням температури повітря останніми днями, теплопостачання запустять на чотири дні раніше.