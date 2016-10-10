Гройсман порахував, скільки коштують бюджету субсидії на компослуги

Витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей, в той час, як дотації держхолдингу "Нафтогаз України" на компенсацію в тарифах, що існували до 2015 року, становили близько 28% обсягу державних витрат.

Про це написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Зменшена ціна на газ обходилася Україні занадто дорого. Держава з податків громадян покривало різницю в ціні як за бідних, так і багатих. До того ж значні кошти вимивалися шляхом спекуляції на різних цінах і нормах споживання. Це колосальна сума, яка до 2015 року становила 28% розміру держбюджету, - пише Гройсман. - Сьогодні багаті будуть платити за себе самі, а кожен, кому потрібна допомога, отримає її адресно через систему субсидій. Для цього достатньо 4-6% бюджету країни".

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Як повідомляв УНІАН, політику поетапного підвищення тарифів в Україні початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі та вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії. У той же час, влада ввела систему субсидування найбільш вразливих категорій громадян в країні. Передбачається, що до початку опалювального сезону 2016-2017 років кількість сімей, які звернулися за субсидією, складе близько 9 мільйонів. Наразі цей показник становить близько 5,5 мільйона сімей.

На початку жовтня Гройман закликав керівництво регіонів, а також керівництво енергохолдингів вчасно розпочати опалювальний сезон - не пізніше 1 листопада поточного року, а також вчасно завершити кампанію по нарахуванню субсидій для громадян.