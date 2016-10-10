В Україні з початку року подорожчало будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,4%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 16,8%. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва транспортних споруд - на 5,7%.

При цьому вартість БМР в серпні 2016 року порівняно з липнем знизилася на 0,2% (у липні зростання по відношенню до червня склав 0,4%).

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У Держстаті зазначили, що найбільше зниження цін на БМР у серпні зафіксовано у сфері будівництва нежитлових будівель - на 0,4%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,6%.

2015 року ціни на БМР зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, а 2014 року порівняно з 2013 роком - на 9,5%.