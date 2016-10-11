Гройсману цікаво, що робить Держфонд сприяння молодіжному будівництву, якщо такої програми в країні немає

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив апарату уряду проаналізувати роботу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, оскільки на поточний момент держфонд не видає нові кредити і має проблеми з компенсацією відсотків за виданими молодіжними кредитами.

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Як підкреслив глава уряду, виступаючи на засіданні Кабміну, як такої програми сприяння молодіжному будівництву в країні немає.

«І тому я прошу апарат проаналізувати (роботу фонду - УНІАН) і надати цю інформацію. Потрібно проаналізувати діяльність: скільки цей фонд адмініструє (коштів - УНІАН) і скільки ми витрачаємо на його утримання на рік», - сказав Гройсман.

Раніше Кабінет міністрів України планував збільшити статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 24 млн грн.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному будівництву розпочав свою роботу у 1992 році як недержавна установа, проте потім, з урахуванням значущості проблеми забезпечення житлом, фонд став державним. Кабмін у червні 2015 року збільшив статутний капітал Держфонду на 38 млн грн - до 249,3 млн грн з метою відновлення програм кредитування будівництва житла, призупинених у 2014 році у зв'язку з жорсткою економією коштів.