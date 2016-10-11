Гройман про опалювальний сезон: хочу почути в четвер, що все готово

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує у четвер, 13 жовтня, провести селекторну нараду з регіонами з питань старту опалювального сезону.

Про це він сказав в ході засідання Ради регіонального розвитку при президентові України.

"У четвер я проведу нараду, і я хочу почути, що все готове до опалювального сезону", - сказав Гройсман.

Раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що до зими в Україні все готово і зриву опалювального сезону бути не може.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив розміри запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні скласти не менше 17 мільярдів кубометрів, запаси вугілля - 2,8 мільйона тонн.

За інформацією Мінрегіону, житловий фонд і об'єкти енергетичної інфраструктури по всіх регіонах України готові до проходження опалювального сезону 2016-2017 років майже на 100%, на підготовку місцева влада витратили майже 6 мільярдів гривень.

На початку жовтня Гройсман закликав керівництво регіонів, а також керівництво енергохолдингів вчасно розпочати опалювальний сезон - не пізніше 1 листопада поточного року, а також вчасно завершити кампанію по нарахуванню субсидій для громадян.