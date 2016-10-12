Кабмін "влив" в Держфонд сприяння молодіжному будівництву 24 мільйони
Раніше Гройсман доручив проаналізувати роботу держфонду, оскільки на поточний момент він не видає нові кредити і відчуває проблеми з компенсацією відсотків за вже виданими молодіжними кредитами.
Кабінет міністрів України збільшив на 24 млн грн статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
Читайте такожКабмін покращив прогноз зростання обсягів будівництва до 8,5%
Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ, відповідну постанову було схвалено 11 жовтня на засіданні уряду. Кошти передбачені у державному бюджеті-2016.
"Для забезпечення потреби молодих сімей у пільговому кредитуванні будівництва житла за Держпрограмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки уряд на 24 млн грн збільшив статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив апарату уряду проаналізувати роботу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, оскільки на поточний момент держфонд не видає нові кредити і відчуває проблеми з компенсацією відсотків за вже виданими молодіжними кредитами.
Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному будівництву розпочав свою роботу у 1992 році як недержавна установа, проте потім, з урахуванням значущості проблеми забезпечення житлом, фонд став державним. Кабмін у червні 2015 року збільшив статутний капітал Держфонду на 38 млн грн - до 249,3 млн грн з метою відновлення програм кредитування будівництва житла, призупинених у 2014 році у зв'язку з жорсткою економією коштів.