Кабмін "влив" в Держфонд сприяння молодіжному будівництву 24 мільйони

Кабінет міністрів України збільшив на 24 млн грн статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

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Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ, відповідну постанову було схвалено 11 жовтня на засіданні уряду. Кошти передбачені у державному бюджеті-2016.

"Для забезпечення потреби молодих сімей у пільговому кредитуванні будівництва житла за Держпрограмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки уряд на 24 млн грн збільшив статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив апарату уряду проаналізувати роботу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, оскільки на поточний момент держфонд не видає нові кредити і відчуває проблеми з компенсацією відсотків за вже виданими молодіжними кредитами.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному будівництву розпочав свою роботу у 1992 році як недержавна установа, проте потім, з урахуванням значущості проблеми забезпечення житлом, фонд став державним. Кабмін у червні 2015 року збільшив статутний капітал Держфонду на 38 млн грн - до 249,3 млн грн з метою відновлення програм кредитування будівництва житла, призупинених у 2014 році у зв'язку з жорсткою економією коштів.