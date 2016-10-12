Міст в Запоріжжі повинен бути завершений протягом трьох років - Гройсман

Будівництво мостових переходів через Дніпро в Запоріжжі має бути завершено протягом трьох років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні в Запоріжжі під час візиту на будівельний майданчик одного з двох споруджуваних мостів у правобережній частині міста, передає кореспондент УНІАН.

При цьому Гройсман заявив, що фінансування об'єкта має здійснюватися як з державного бюджету, так і з бюджету міста та області.

У той же час він доручив переглянути будівельну документацію з метою оптимізації вартості.

"До листопада доручаю переглянути документацію з точки зору оптимізації її кінцевої вартості і визначити системи співфінансування: скільки дасть місто, скільки дасть область і скільки - держава. 50% я вам гарантую", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що озвучена мостобудівниками сума в 4 мільярди гривень, нібито необхідна для добудови двох мостів через Дніпро, на його думку, може бути скорочена на 15-20%.

Прем'єр-міністр уточнив, що держава готова протягом найближчих трьох років безперебійно забезпечувати фінансування у розмірі 500 мільйонів в рік для будівництва мостових переходів у Запоріжжі. "500 мільйонів в рік гарантую, що ми знайдемо в держбюджеті", - заявив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, проект будівництва мостових переходів через Дніпро в Запоріжжі був затверджений Держкомітетом будівництва і архітектури в 2002 році. Будівництво двох мостів, які повинні були з'єднати лівобережну частину Запоріжжя з островом Хортиця і Хортицю - з правобережною частиною міста, планувалося здійснити до 2010 року. Однак чиновники і підрядчики (яких неодноразово змінювали) заявляли про проблеми з фінансуванням, через що терміни завершення робіт зміщувалися, а вартість зростала. На сьогоднішній день виконані практично у повному обсязі тільки під'їзні шляхи до мостових переходів і транспортні розв'язки. Мостів немає - побудовані опори і незначна частина мостових конструкцій.

У травні 2014 року Управління СБУ в Запорізькій області відкрило кримінальне провадження за фактом привласнення 134 мільйони гривень, виділених з держбюджету на будівництво мостових переходів (ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).