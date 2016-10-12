Орендарі житла можуть претендувати на субсидію за наявності договору оренди – Мінсоцполітики

Орендарі житла можуть претендувати на субсидію при наявності договору на оренду житла з зазначенням кількості проживаючих осіб і того, хто оплачує комунальні послуги.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на директора департаменту державної соціальної допомоги Віталія Музиченко.

"Як раз для цих категорій населення, які проживають не за місцем реєстрації, є можливість оформлення субсидій на основі договору оренди житла. Ми не вимагаємо якихось конкретних критеріїв, головне, щоб це був письмово складений договір, із зазначенням осіб, які проживають в орендованому житлі, і було визначено, хто платить за житлово-комунальні послуги. Це і буде підставою для призначення субсидій", - цитує Музиченко прес-служба.

Читайте такожГройсман порахував, скільки коштують бюджету субсидії на компослуги

Він також зазначив, що сума субсидії в цьому опалювальному сезоні буде вище колишньої. "Середній розмір субсидії, який ми прогнозуємо в цьому опалювальному періоді, становитиме до 2000 гривень на домогосподарство на місяць", - сказав Музиченко.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко радить громадянам звертатися за субсидією до початку опалювального сезону, щоб уникнути ажіотажу в органах соціального захисту населення і затримок з призначенням субсидій.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 9 млн з 5,5 млн.