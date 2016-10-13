Субсидії на компослуги отримують вже 5,5 мільйона сімей українців - Розенко

На сьогоднішній день в Україні субсидії на оплату комунальних послуг оформлені та переоформлені для 5,5 мільйона сімей українців, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ході селекторної наради в уряді.

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За його словами, в подальшому кількість оформлених субсидій буде лише зростатиме і досягне 8,5-9 мільйонів сімей.

"За останній тиждень за субсидіями звернулися понад 80 тисяч сімей", - сказав Розенко.

При цьому він уточнив, що в опалювальному сезоні 2016-2017 років середній розмір субсидій складе близько 2 тисячі гривень.

"У цьому році ми очікуємо, що середній розмір субсидії по країні складе 2 тисячі гривень. І ми повинні забезпечити, щоб люди ці гроші отримали", - сказав Розенко.

За словами Розенка, гірше усіх план по субсидіях виконує Одеська область, де виплати оформлені лише 22% громадян, що звернулися за субсидією.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей, в той час як дотації держхолдингу "Нафтогаз України" на компенсацію в тарифах, що існували до 2015 року, становили близько 28% обсягу державних витрат.

Нова політика виплат субсидій громадянам була введена в Україні у 2014 році поряд з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.