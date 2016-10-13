Гройсман доручив подати тепло в житлові будинки протягом 5 днів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив протягом 5 днів подати тепло в житлові будинки.

Про це він сказав в ході селекторної наради в уряді.

"У нас є норматив подачі тепла - 14 днів. Але я думаю, що за 5 днів можна впоратися. Це стосується абсолютно всіх", - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив розміри запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні скласти не менше 17 мільярдів кубометрів, запаси вугілля - 2,8 мільйона тонн.

За інформацією Мінрегіону, житловий фонд і об'єкти енергетичної інфраструктури по всіх регіонах України готові до проходження опалювального сезону 2016-2017 років майже на 100%, на підготовку місцева влада витратили майже 6 мільярдів гривень.