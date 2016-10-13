Україна готова до холодів на 100% - Гройсман

Україна володіє достатніми ресурсами для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон 2016-2017 років, а комунальне господарство на місцях готове на 100%, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, резюмуючи підсумки селекторної наради, присвяченої підготовці до зими.

"Для всіх громадян я хочу сказати про те, що газ, електроенергія є в необхідній кількості. Є 100-відсоткова готовність розпочати опалювальний сезон", - сказав глава уряду.

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Він також закликав місцеві органи влади бути готовими до погіршення погодних умов.

"Мене не цікавлять відсотки, мене цікавить, щоб людям було тепло і затишно у їхніх будинках. А друге питання - щоб українські сім'ї отримали державну підтримку. На цих питаннях я просив би зосередитися", - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що багато рішень залежить від місцевих органів влади.

"І якщо ви не вирішуєте проблему - ви самі стаєте проблемою, - сказав Гройсман. - А критиканах і популістам, тим, хто каже, що все пропало, що Україна не готова до опалювального сезону, хочу сказати: колеги, розслабтеся. Ситуація контрольована".