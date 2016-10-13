Рівень розрахунків населення за компослуги становить 115% - Зубко

Рівень розрахунків населення за надані комунальні послуги становить 115%, в той час, як у попередні роки цей показник не дотягував до 100%, повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко в ході селекторної наради в уряді.

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"Хотів би прибрати спекуляції з приводу нібито несплату населенням комунальних платежів. За всі попередні роки заборгованість населення склала 4,8 мільярда гривень. Але підкреслю - в 2015 році рівень розрахунків становив 95%, а в 2016-му - вже 115%. Це означає, що люди не лише розраховуються за комунальні послуги, але і гасять заборгованість", - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в серпні зменшилася порівняно з показником на кінець липня на 0,2 мільярда гривень або на 4%, і склала 4,8 мільярда гривень. Заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій становить 2,5 мільярда гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення - 1,8 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів становить 0,4 мільярда гривень.