Фірташ продав бізнес-центр "Парус" у Києві - ЗМІ

Бізнесмен Дмитро Фірташ продав мажоритарну частку в київського бізнес-центру "Парус", який розташований на перетині бульвару Лесі Українки і вулиці Мечникова, повідомляє РБК-Україна.

Про те, що Фірташ продає "Парус", стало відомо у вересні. Про це довідалося видання "Новое время" від декількох учасників ринку. Борис Краснянський, керуючий активами Group DF, підтвердив інформацію, але не коментував її.

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Станом на 2013 рік, згідно з даними порталу "Наші гроші", "Парусом" володіли у рівних частинах компанія Фірташа "Передові технології плюс" (через кіпрську Bovalon Investment) і "Мандарин Плаза" Вагіфа Алієва. За даними "Нового времени", частка Алієва у "Парусі" вже немає значення, і він виконує роль формального власника.

Ім'я покупця невідомо, але на ринку схиляються до того, що це - місцевий бізнесмен.

До слова, бізнес-центр "Парус" - це 33-поверховий будинок площею 75 тисяч кв. м, побудований у 2007 році. Інвестиції в будівництво становили близько 500 мільйонів гривень. Тоді Фірташ придбав мажоритарну частку в Алієва ще до введення об'єкту в експлуатацію.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Фірташ заявив, що не має наміру продавати телеканал "Інтер".