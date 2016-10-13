Гройсман просить українців економити субсидії - обіцяє перевести в гроші

Кабінет міністрів України має намір у недалекому майбутньому представити на обговорення громадськості модель механізму монетизації економії субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, який дозволить стимулювати ефективне використання енергоресурсів.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході селекторної наради в уряді.

«Ми хочемо створити механізм, при якому економія за опалювальний сезон по домогосподарствах буде монетизована і направлена людям, щоб надалі стимулювати економію, - сказав глава уряду. - Уряд працює над тим, щоб дати можливість переводити гроші й платити українцям за економію. Рішення буде ухвалено й обговорено з місцевою владою, ми повідомимо громадянам. Ідея абсолютно правильна: зекономив - повинен отримати стимул. Але за повітря ніхто нічого платити не буде».

Водночас, Гройсман закликав голів місцевих органів влади активніше роз'яснювати необхідність економії електроенергії. «Чим більше збережемо тепла, тим більше вірогідність того, що ми зможемо зробити компенсації кожній сім'ї, яка зберігає ресурси. Економити потрібно на всіх етапах виробництва, транспортування та споживання ресурсів», - резюмував Гройсман.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що в період опалювального сезону 2016-2017 років кількість сімей, які отримують субсидії, зросте до 8,5 - 9 млн із нинішнього показника в 5,5 млн сімей. Середній розмір субсидії становитиме 2 тис. грн.