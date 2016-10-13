Підготовка до зими: в Україні до опалення підключені 55% будинків

В Україні до опалення підключено 55% об'єктів, переважно у тих областях, де температурний режим дозволяє розпочати опалювальний сезон. Про це сказав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко під час селекторної наради в уряді.

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«Області, які підключили житловий сектор і соціальні об'єкти до опалення, - Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Кіровоградська, частково Київ, - сказав Зубко. - При цьому в Одеській і Херсонській областях опалювальний сезон не розпочато у зв'язку з високими температурами. У цілому підключення об'єктів становить 55% ».

Зубко зазначив, що найбільш складна ситуація у Донецькій області - у містах і селищах, які знаходяться на лінії зіткнення, а саме в Авдіївці, Мар'їнці, Торецькому. Там є проблеми з газопостачанням.

«Я прошу залучити Міненерговугілля і НАК «Нафтогаз України» до оперативного вирішення складнощів, які виникають там», - сказав Зубко.

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Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що Україна має у своєму розпорядженні достатні ресурси для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон 2016-2017 років, а комунальне господарство на місцях готове на 100%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 млн тонн вугілля (1,4 млн тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 млн тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.

Як повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, об'єднана енергосистема країни працює зараз у штатному режимі, зауважень до її роботи немає. При цьому частка атомної енергетики становить до 58-59%, а накопичені запаси вугілля на складах - 1 млн 766 тис. тонн.

Запаси газу становлять близько 14,7 млрд кубометрів, що, за оцінками НАК «Нафтогаз України», є достатнім для проходження опалювального сезону.

За прогнозами Гідрометцентру України, тривалість опалювального сезону 2016-2017 років становитиме 160-180 днів.