"Народний фронт" пропонує ввести розстрочку комунальних платежів на 12 місяців для громадян, які не отримують субсидії

Про це повідомили журналістам по завершенні засідання керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак і представник "Народного фронту" в уряді, Міністр юстиції України Павло Петренко.

"Фракція підтримує ініціативу, яку розглядав ще уряд Арсенія Яценюка щодо розстрочення платежів на 12 місяців", - наголосив Максим Бурбак.

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Павло Петренко зазначив, що фракція запропонує уряду "прийняти рішення про розстрочення оплати комунальних платежів на 12 місяців, тобто, щоб платіжки, які отримують українці в цьому році, не відрізнялися від торішніх".

"Щоб люди, які отримують субсидію, виплачували мінімальні платежі. А ті, які не мають можливості оформити субсидії, могли мати розстрочку на 12 місяців і спокійно пройти опалювальний сезон", - додав міністр.