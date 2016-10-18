Віце-прем'єр повідомив, коли в Україні може запрацювати Фонд енергоефективності

Фонд енергоефективності, метою якого є забезпечення стабільного фінансування проектів з тепломодернізації житлових будинків, може заробити в Україні з 1 квітня 2017 року, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час презентації законопроекту "Про Фонд енергоефективності".

"Ми вважаємо, що Фонд енергоефективності може активно почати працювати з 1 квітня 2017 року, після закінчення опалювального сезону", - сказав Зубко, додавши, що для повноцінного запуску роботи фонду парламенту необхідно прийняти до кінця 2016 року ряд відповідних законів: "Про особливості права власності в будинку", "Про житлово-комунальні послуги", "Про енергоефективність будівель" та "Про комерційний облік".

"До кінця цього року необхідно прийняти законодавчу базу", - наголосив Зубко.

Він зазначив, що механізм компенсацій, закладений у фонді, покликаний мотивувати домогосподарства скорочувати споживання енергоресурсів шляхом впровадження енергоефективних заходів.

"Ми хочемо показати реальну залежність компенсації, яка надається від результату. Нам необхідно розуміти, до якого класу енергоспоживання належав будинок до впровадження заходів з енергоефективності, і до якого класу він буде ставитися після їх проведення. Максимальна компенсація, яку ми очікуємо, може досягати 50%, але це повинен бути будинок, який відповідає остаточного класу "А" за міжнародною класифікацією", - зазначив Зубко.

Він також повідомив, що протягом 5-8 років в Україні буде створено ринок енергоефективності, який віце-прем'єр оцінив у близько 30 мільярдів євро.

"Це ті гроші, які мають прийти, коли ми покажемо законодавчу базу, прозору систему. Це те, що буде вкладатися в економіку, то, що буде впроваджуватися середнім і малим бізнесом", - сказав Зубко.

Читайте такожКабмін схвалив законопроект про енергоефективність будівель

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності. Однією з цілей створення фонду стане зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже 2017 року фонд може залучити близько 20 мільярдів гривень від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

Раніше Зубко зазначав, що половина обсягу споживаного природного газу в житловому секторі (17 мільярдів кубометрів) споживається неефективно через відсутність заходів по модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

Також міністр повідомляв, що створення в Україні спеціалізованого Фонду енергоефективності дозволить протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що дозволить щороку економити на енергоресурсах близько 3 мільярди доларів.