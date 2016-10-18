Кабмін готовий запропонувати українцям оплачувати комунальні платежі в розстрочку

Кабінет міністрів України в рамках виконання програми допомоги громадянам України, у зв'язку з підвищенням комунальних тарифів, готовий впровадити механізм 12-місячної розстрочки комунальних платежів для сімей, які не оформили субсидії з тих чи інших причин.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з об'єднаннями профспілок України.

"Звичайно, будуть сім'ї, які не можуть або не хочуть взяти участь у програмі субсидій. Ми запропонуємо їм ще один варіант: ми впровадимо 12-місячну розстрочку на оплату комунальних послуг для тих, хто не хоче брати участь у програмі субсидій. Це означає, що навантаження на бюджет сім'ї буде меншим", – зазначив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, політика виплати субсидій громадянам була введена в Україні в 2014 році на тлі поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки – з 2015-го по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Прем'єр Гройсман при цьому зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей, в той час як дотації держхолдингу "Нафтогаз України" на компенсацію в тарифах, що існували до 2015 року, становили близько 28% обсягу державних витрат.

На поточний момент в Україні субсидії на оплату комунальних послуг оформлені та переоформлені для 5,5 мільйона сімей українців. Надалі кількість оформлених субсидій буде тільки рости і досягне 8,5-9 мільйона сімей. Середній розмір субсидій складе близько 2 тисяч гривень. Найгірше план по субсидіях виконує Одеська область, де виплати оформлені лише 22% громадян, що звернулися за субсидією.