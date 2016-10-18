Україна готова до опалювального сезону, процес подачі тепла "пішов" – Гройсман

Україна готова до опалювального сезону 2016-2017 років, володіє достатніми ресурсами і на поточний момент процес подачі тепла в житлові будинки і установи "вже пішов", повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з представниками об'єднань профспілок.

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"Я хочу сказати, що Україна готова до опалювального сезону. У нас достатні запаси газу, вугілля, з яким були проблеми, ми наростили потужності атомної енергетики і дивимося стабільно на проходження опалювального сезону, – сказав Гройсман. – Я буквально вчора дзвонив кожному меру обласних центрів, і все інформували мене про те, що процес пішов".

При цьому Гройсман нагадав, що Кабмін спільно з парламентом вже розблокував низку проблем, що існували у комунальній сфері, і висловив надію, що наступного пленарного тижня уряду та парламенту вдасться вирішити решту труднощів, що накопичувалися в країні роками.

"Хочу підкреслити, що питання якості тепла – у компетенції місцевих органів влади. Питання запасів ресурсів – витримано", – підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 млн тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.

Як повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, об'єднана енергосистема країни зараз працює в штатному режимі, зауважень до її роботи немає. При цьому частка атомної енергетики складає до 58-59%, а накопичені запаси вугілля на складах – 1 мільйон 766 тисяч тонн.

Запаси газу становлять близько 14,7 мільярда кубометрів, що, за оцінками НАК "Нафтогаз України", є достатнім для проходження опалювального сезону.

За прогнозами Гідрометцентру України, тривалість опалювального сезону 2016-2017 років складе 160-180 днів.

На поточний момент в Україні субсидії на оплату комунальних послуг оформлені та переоформлені для 5,5 мільйона сімей українців. Надалі кількість оформлених субсидій буде лише зростати і досягне 8,5-9 мільйона сімей. Середній розмір субсидій складе близько 2 тисяч гривень. Найгірше план по субсидіях виконує Одеська область, де виплати оформлені лише 22% громадян, що звернулися за субсидією.

Одночасно Кабмін опрацьовує можливість впровадження механізму 12-місячної розстрочки комунальних платежів для сімей, які не оформили субсидії з тих чи інших причин.