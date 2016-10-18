Рада продовжила "будівельну амністію" до кінця року

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає продовження до 31 грудня 2016 року строку введення в експлуатацію самовільно побудованих житлових об'єктів та об'єктів першої-другої категорії складності.

За відповідний законопроект № 3696 проголосувало 228 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно пояснювальній записці, до 31 грудня 2016 року продовжується можливість застосування механізму прийняття в експлуатацію об'єктів, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Йдеться про індивідуальних житлових, садових, дачних будинках, господарських присадибних будівель і споруд, громадських будівлях, будівлях і спорудах сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Зазначається, що у відповідності з прийнятим в січні 2015 року законом "Про внесення зміни в Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт" власники житлової та громадської забудови отримали можливість до 31 грудня 2015 року узаконити своє майно, проте лише з травня 2015 року, оскільки вищезгаданий указ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України був зареєстрований в Мін'юсті тільки 15 травня 2015 року.

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Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олександр Кодола зазначив, що цей закон діяв менше 6 місяців, тому багато громадян, які хотіли узаконити свої забудови, не вклалися у визначений законодавством термін.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в середині січня 2015 року прийняла Закон про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Даний документ продовжив до 31 грудня 2015 року так звану "будівельну амністію", яка дозволяє узаконювати самобуди за спрощеним механізмом.

Так, згідно з документом, спрощений механізм прийняття в експлуатацію поширюється на об'єкти, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт та без проведення техогляду приміщень у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.