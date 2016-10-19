Гройсман очікує прийняття закону про Фонд енергоефективності до кінця року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що Верховна Рада прийме закон, який регламентує роботу Фонду енергоефективності, до кінця цього року.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

"Я очікую, що парламент до кінця цього року прийме закон про Фонд енергоефективності. Я думаю, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ найближчим часом завершить роботу над цим документом, але її треба прискорювати, щоб отримати надійний інструмент енергоефективності", - зазначив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів.

За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, даний фонд може запрацювати з 1 квітня 2017 року. За розрахунками уряду, вже в 2017 році фонд може залучити близько 20 мільярдів гривень від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів. Крім того, проекти фонду дозволять створити близько 75 тисяч нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі, а також заощадити до 5 мільярдів гривень на виплату субсидій.

18 жовтня 2016 року Верховна Рада повинна була розглянути в першому читанні законопроект "Про енергетичну ефективність будівель", який передбачає введення сертифікатів энергоэффектичности будівель, а також фінансування та організацію роботи Фонду енергоефективності. Але в підсумку розгляд цього проекту було перенесено на наступний пленарний тиждень.