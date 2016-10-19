В Україні 7 областей підключили споживачів до тепла на 100% – Зубко

В Україні у семи областях на 100% забезпечено підключення до тепла споживачів, у першу чергу житлового фонду, повідомив у ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

За його інформацією, мова йде про Волинську, Тернопільську, Рівненську, Полтавську, Чернівецьку, Черкаську та Чернігівську областях.

"Загалом у нас більше 90% підключено, – сказав Зубко. – До кінця тижня питання (підключення житлового фонду – УНІАН) буде вирішено".

Зубко також зазначив, що певні проблеми є в Донецькій області, особливо в містах Авдіївка та Красногорівка, де через бойові дії ускладнена подача газу. Однак, за його словами, рішення з цього регіону буде вироблено.

Крім того, Зубко звернув увагу на те, що є проблеми із забезпеченням теплом на півдні України.

"Але в основному це більше бюрократичні моменти, ніж проблеми з технічним станом (тепломереж – УНІАН). Проблеми стосуються своєчасного підписання договорів з "Нафтогазом" (про поставку газу – УНІАН)", – сказав віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року.

Як повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, об'єднана енергосистема країни працює в штатному режимі, зауважень до її роботи немає. При цьому частка атомної енергетики складає до 58-59%, а накопичені запаси вугілля на складах – 1 мільйон 766 тисяч тонн.

Запаси газу становлять близько 14,7 мільярда кубометрів, чого, за оцінками НАК "Нафтогаз України", достатньо для проходження опалювального сезону.

За прогнозами Гідрометцентру України, тривалість опалювального сезону 2016-2017 років складе 160-180 днів.