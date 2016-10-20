Кабмін спростував можливість підвищення комунальних тарифів за вимогою МВФ

Кабінет міністрів України спростовує можливість підвищення комунальних тарифів на вимогу ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, оскільки така вимога МВФ щодо України не висував.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці уряду в Twitter.

"У домовленостях з МВФ мова йде про те, що тарифи мають бути на рівні повного покриття витрат, - йдеться в повідомленні. - Жодних підвищень плати за "комуналку" не передбачається".

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Як повідомляв УНІАН, політику поетапного підвищення тарифів в Україні почав уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі та вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та світла.

Разом з тим, влада ввела систему субсидування найвразливіших категорій громадян в країні. Передбачається, що до початку опалювального сезону 2016-2017 років кількість сімей, які звернулися за субсидією, складе близько 9 мільйонів. Зараз цей показник становить близько 5,5 мільйона сімей.

На думку аналітиків МВФ, повна лібералізація комунальних тарифів в Україні та приведення їх до ринкового рівня можливе не раніше 1 квітня 2017 року.