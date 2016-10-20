Кабмін компенсує витрати на компослуги за жовтень-листопад українцям, які не встигли оформити субсидію

Уряд компенсує українцям, які не встигли подати заяву на оформлення субсидії, зайві витрати на житлово-комунальні послуги за період з початку опалювального сезону, але не більше ніж за два місяці до дати подання заяви на субсидію.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"Тим сім'ям, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону уряд компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги. Будуть компенсовані витрати на комунальні послуги за листопад в разі звернення за допомогою протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду", - вказується в повідомленні.

Крім того, у випадку подачі заяви на призначення субсидії протягом не більше трьох місяців з моменту підвищення тарифів, субсидія призначається з дати їх підвищення.

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"Якщо в жовтні змінюється тариф на один з видів послуг, наприклад, холодне водопостачання та водовідведення, субсидія буде призначена з 1 жовтня, навіть якщо звернення надійде значно пізніше, скажімо, в грудні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, покупки на суму понад 50 тисяч гривень, зроблені не поточного року, не є підставою для позбавлення громадян вже призначеної субсидії, проте їм може бути відмовлено у виплатах при наступному її призначення.

Також продаж нерухомості, наявність декількох квартир чи автомобілів, отримання спадщини не є причинами позбавлення громадянина права на отримання субсидії на оплату комунальних послуг та не є підставою для припинення виплат, у разі, якщо субсидія вже надається.