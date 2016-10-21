Розенко розповів, скільки українських сімей вже отримали субсидії на компослуги

14:31, 21 жовтня 2016
Нерухомість
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Віце-прем'єр зазначив, що 6,1 мільйона українських сімей вже отримали субсидії.

Фото УНІАН

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вже отримали 6,1 мільйона українських сімей із загального передбачуваної кількості 8,5 мільйона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході селекторної наради в Кабінеті міністрів, присвяченого підготовці до опалювального періоду 2016-2017 років, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"6,1 мільйона українських сімей вже отримали субсидії. План по наданню субсидій буде повністю виконаний до січня 2017 року", - сказав Розенко.

Також він додав, що загальна кількість сімей, які отримують субсидії, становить 8,5 мільйона.

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Як повідомляв УНІАН, нова політика виплат субсидій громадянам була введена в Україні 2014 року поряд з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.

За словами Розенка, за станом на 13 жовтня 2016 року, кількість сімей, які оформили субсидії, становила 5,5 мільйона.

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