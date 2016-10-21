Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт

Будівельні підприємства України в січні-вересні 2016 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,2% – до 43,9 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 15% – до 23 мільярдів гривень. Роботи з будівництва житлових будинків збільшилися на 13,4%, до 12 мільярдів гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 17%, до 11 мільярдів гривень. Обсяги робіт з будівництва інженерних споруд зросли на 11,1% – до 21 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-вересні склали 82% від загального обсягу, тоді як роботи по капітальному та поточному ремонту – 9,1% і 8,9% відповідно.

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Також повідомляється, що будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 21,6% – до 10 мільярдів гривень, виконавши 24,4% від загального обсягу робіт в країні.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,9% – до 55,9 мільярда гривень.

2014 року українські будівельні підприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% – до 50,2 мільярда гривень.