Китайська компанія купує 25% мережі готелів Hilton

Китайський конгломерат HNA Group купує в американської інвесткомпанії Blackstone 25% Hilton Worldwide Holdings, яка керує міжнародною мережею готелів Hilton Hotels & Resorts, повідомляє Bloomberg.

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Операція буде закрита в I кварталі 2017 року, вона оцінюється в $6,5 млрд, передає RNS.

Акції Hilton Worldwide закрилися в п'ятницю, 21 жовтня, на позначці в $22,91, HNA Group заплатить $26,25.

«Інвестиція відповідає нашій стратегії розвитку глобального туристичного бізнесу», — сказав віце-голова HNA Group Адам Тен.

У Blackstone залишається в Hilton Worldwide близько 21% акцій.

Китайський мільярдер Чень Фен, якому належить HNA, має намір зробити конгломерат однією з топ-100 компаній світу до 2020 року, і однією з топ-50 до 2030 року.