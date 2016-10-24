Кабмін ввів механізм відчуження майна закордонних дипустанов України

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, уряд врегулював питання використання нерухомого державного майна у разі ліквідації закордонних дипломатичних установ України або переформатування дипломатичної присутності у державі перебування.

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Механізм врегулювання передбачено постановою уряду від 19 жовтня 2016 р. № 734.

Уряд доповнив відповідними нормами Порядок забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ. Зокрема, запроваджується механізм відчуження нерухомого майна, що перебувало у користуванні закордонних дипломатичних установ України.

Передбачається, що отримані від продажу кошти спрямовуються до державного бюджету України.