Кабмін ввів механізм відчуження майна закордонних дипустанов України
Кабінет міністрів запровадив механізм відчуження нерухомого державного майна, що перебувало у користуванні закордонних дипломатичних установ України.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, уряд врегулював питання використання нерухомого державного майна у разі ліквідації закордонних дипломатичних установ України або переформатування дипломатичної присутності у державі перебування.
Читайте такожРада відхилила законопроект про спрощення відчуження землі для суспільних потреб
Механізм врегулювання передбачено постановою уряду від 19 жовтня 2016 р. № 734.
Уряд доповнив відповідними нормами Порядок забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ. Зокрема, запроваджується механізм відчуження нерухомого майна, що перебувало у користуванні закордонних дипломатичних установ України.
Передбачається, що отримані від продажу кошти спрямовуються до державного бюджету України.