У Китаї побоюються "бульбашки" на ринку нерухомості: зростання цін на житло досягає 47% в рік

У Китаї у вересні 2016 року був зафіксований найшвидший темп зростання вартості квадратних метрів в історії спостережень. Лідирувало у цьому місто Хефей, де «бетонне золото» за рік подорожчало на 46,8%.

Читайте такожУ Китаї заборонили продаж мікроквартир площею до 7 квадратів

За даними Національного бюро статистики, у порівнянні з серпнем 2016-го підйом цін становив 2,1%. Лідером за річним зростанням вартості нерухомості став Хефей (+46,8%). Слідом йде Сяминь з показником 46,5%, пише Prian.ru з посиланням на CNBC.

За даними Reuters, ціни на нерухомість в Шеньчжені зросли за рік на 34,1%, у Шанхаї – на 32,7%, а в Пекіні – на 27,8%. Аналітики всерйоз стурбовані такою ситуацією, побоюючись «бульбашки» на ринку.

Нагадаємо, в Шанхаї влада збирається ввести нові заходи для охолодження ринку нерухомості. Чутки про те, що для сімейних пар в Шанхаї початковий внесок за іпотекою незабаром буде збільшено, призвели до того, що місцеві жителі навіть стоять у чергах на розірвання шлюбу.