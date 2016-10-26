В Україні запустять проект з СМС-інформування громадян щодо реєстрації нерухомості

У Кабміні затвердили пілотний проект СМС-інформування для громадян щодо реєстраційних дій з їхньою нерухомістю, передає «Радіо Свобода».

За словами міністра юстиції Павла Петренка, окрім інформації про реєстраційні дії із нерухомістю, користувачі сервісу зможуть дізнатися, хто цікавився їхньою власністю.

Очільник мін’юсту підкреслив, що для використання такої послуги людині необхідно мати реєстраційний номер об’єкта та відкрити кабінет власника майна, де вказати номер телефону, на який будуть приходити повідомлення.

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«Даний сервіс буде дуже зручним для наших власників нерухомого майна, адже їм не знадобиться ходити до реєстратора і витрачати час, щоб отримати інформацію», – додав міністр, додавши, що сервіс поки що працюватиме у тестовому режимі.

Як раніше повідомляв УНІАН, до бюджету вже сплачено 149 млн грн податку на нерухоме майно. До кінця року відомство очікує надходження понад 250 млн грн податку.