Підвищення соцстандартів скоротить кількість отримувачів субсидій - Данилюк

Кількість отримують субсидію домогосподарств скоротиться в разі збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму наступного року, які уряд запропонував підняти вдвічі - до 3200 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Ми розраховуємо, що кількість субсидиантов з часом зменшиться через збільшення мінімальної зарплати, про що було прийнято рішення сьогодні як спільна пропозиція президента і уряду, так і через закладені у проекті бюджету на 2017 рік положень про підвищення соціальних стандартів", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 жовтня субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 6,1 мільйона українських сімей із загального передбачуваної кількості 8,5 мільйона.

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Нова політика виплат субсидій громадянам була введена в Україні у 2014 році поряд з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.

За останніми даними Мінфіну, в проект бюджету на 2017 рік заклали 40 мільярдів гривень на субсидії. При цьому, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, ця сума може зрости до 52 мільярдів гривень.