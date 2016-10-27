Виробник елітних автомобілів Aston Martin вийде на ринок нерухомості

Aston Martin оголосила про намір побудувати 66-поверховий елітний житловий хмарочос в Майамі — це перший вихід виробника елітних автомобілів на ринок нерухомості.

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Партнером фірми виступає G and G Business Developments сім'ї Кото, повідомляє RNS.

Будівля буде розташована за адресою 300 Biscayne Boulevard Way. У ній буде розміщено 390 кондомінімумів. Заплановано сім пентхаусів і дуплекс-пентхаус з приватними басейнами і терасами.

Хмарочос матиме форму вітрила — цей дизайн розробили студії Revuelta Architecture і Bodas Mian Anger.

За словами керуючого директора підрозділу брендів Aston Martin Каті Бассі, в інтер'єрі будинку і його зовнішньому вигляді використовуватиметься — як і в автомобілях компанії — послідовність Фібоначчі.