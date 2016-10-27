В Одесі теплом забезпечено вже 85% будинків
19:35, 27 жовтня 2016Нерухомість
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Повністю підключено Київський район, частину Черьомушок та Суворовського району. В очікуванні тепла - Приморський район.
В Одесі теплом забезпечено вже 85% будинків / santex-nk.ru
До теплопостачання підключено 85% одеських споживачів.
Про це повідомляє Думская.net з посиланням на заяву віце-мера Анатолія Орловського.
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За його словами, повністю підключено Київський район, частину Черьомушок та Суворовського району. В очікуванні тепла - Приморський район.
"По зоні ТЕЦ ще йде підключення. Одеська ТЕЦ працює вже 4-й день, до неділі всі будинки буде забезпечено теплопостачанням",- розповів Орловський.
Всі інші 140 котелень підприємства КП ТМО включені та працюють.
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