В Одесі теплом забезпечено вже 85% будинків

До теплопостачання підключено 85% одеських споживачів.

Про це повідомляє Думская.net з посиланням на заяву віце-мера Анатолія Орловського.

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За його словами, повністю підключено Київський район, частину Черьомушок та Суворовського району. В очікуванні тепла - Приморський район.

"По зоні ТЕЦ ще йде підключення. Одеська ТЕЦ працює вже 4-й день, до неділі всі будинки буде забезпечено теплопостачанням",- розповів Орловський.

Всі інші 140 котелень підприємства КП ТМО включені та працюють.