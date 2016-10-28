Збільшення мінімальної зарплати не вплине на розрахунок субсидії - міністр соцполітики

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає ТСН.

"При розрахунку субсидій на опалювальний сезон 2016/2017 ми брали доходи громадян на 2015 рік. Таким чином, підвищення мінімальної заробітної плати не вплине на розрахунок субсидії, яку люди отримують з 1 жовтня 2016 року", - сказав він.

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За словами Реви, наступного року при розрахунку на опалювальний сезон 2017/2018 по нині діючому законодавству будуть братися доходи за 2016 рік.

Таким чином, якщо законодавство не зміниться, то підвищення "мінімалки" буде зараховуватися лише в сезоні 2018/2019.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 гривень, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 гривень. Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.

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У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8,5 мільйона з 5,5 мільйона.

Продаж нерухомості, наявність декількох квартир чи автомобілів не є причиною позбавлення громадянина права на отримання субсидії на оплату комунальних послуг і не є приводом для припинення виплат, у разі, якщо субсидія вже надається.

Покупки на суму понад 50 тисяч гривень, які скоїли громадяни цього року, також не є підставою для позбавлення вже призначеної субсидії, їм може бути відмовлено у виплатах при наступному її призначення.