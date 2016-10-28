Президент підписав "антирейдерський закон"

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон, який дозволить зменшити кількість рейдерських атак на українські підприємства та нерухомість.

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Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Законом вносяться зміни до низки нормативних актів, якими передбачається забезпечення захисту прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів, а також зменшення ризиків незаконного заволодіння майном», - йдеться в повідомленні.

Крім того, законом передбачено нотаріальне засвідчення справжності підписів учасників в установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі компанії, що подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу.

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Також закон посилює відповідальність нотаріусів за незаконні дії при перереєстрації майна або бізнесу – передбачено позбавлення волі строком до 8 років. Крім того, для замовників, виконавців і організаторів рейдерського захоплення передбачено кримінальне покарання з ув'язненням строком до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила за основу і в цілому розроблений за участю Міністерства юстиції «антирейдерський закон».

Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів компанії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, розподільчому балансі, заяви про вихід з товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії при перереєстрації власності.