У центрі Одеси будинки, школи та дитячі садки залишились без опалення через аварію на теплотрасі

В Одесі у центральній частині міста відсутнє опалення у 212 абонентів через аварію на теплотрасі в районі Глухого мосту. Про це повідомив віце-мер міста Анатолій Орловський під час апаратної наради, пише місцеве ЗМІ «Таймер».

Зокрема, опалення відсутнє у 100 житлових будинках, 8 школах, 5 дитячих садочках та 8 медичних закладах.

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Зазначається, що ремонтні бригади працюють цілодобово, однак, роботи ускладнюють тим, що теплотраса проходить поблизу залізничниці.

«Бригади працювали у вихідні дні цілодобово, сьогодні роботи тривають. Зараз йде монтаж теплотраси. Вночі постараємося її змонтувати, і завтра запустити теплоносій », - сказав віце-мер міста, додавши, що тепло з'явиться завтра, 1 листопада.

Нагадаємо, в Одесі станом на 27 жовтня теплом було забезпечено 85% будинків. Повністю було підключено Київський район, частину Черьомушок та Суворовського району.