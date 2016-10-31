Мінрегіон просить депутатів прийняти закони, необхідні для проведення енергомодернізації

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) закликає Верховну Раду найближчим часом розглянути й ухвалити низку базових законів, необхідних для проведення комплексної енергомодернізації будівель в Україні, повідомив на прес-конференції віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Читайте такожУтеплення житла може збільшити його вартість на чверть – Зубко

«Без ухвалення законів «Про енергоефективність будівель», «Про комерційний облік», «Про житлово-комунальні послуги», «Про Фонд енергоефективності» неможливо говорити про проведення термомодернізації будівель і про те, що ми не будемо витрачати 52 млрд грн на субсидії», - сказав він, додавши, що ці закони є базовими для впровадження енергоефективних заходів у житловому господарстві країни.

Він також підкреслив, що проведення даних заходів дозволить Україні економити 9 млрд куб. м газу щорічно.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності. Одна з цілей створення фонду - зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже в 2017 році фонд може залучити близько 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

Раніше Зубко зазначав, що половина обсягу споживаного природного газу в житловому секторі (17 млрд куб. м) споживається неефективно через відсутність заходів із модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

Також міністр повідомляв, що створення в Україні спеціалізованого Фонду енергоефективності дозволить протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що дозволить щороку економити на енергоресурсах близько 3 млрд дол.