Українці заборгували за опалення та гарячу воду майже 5 мільярдів

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у вересні в порівнянні з показником на кінець серпня не змінилася і становила 4,8 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період також не змінилася і становить 2,5 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів залишилася на рівні минулого місяця і становить 0,4 млрд грн.

При цьому заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 5,6% - до 1,9 млрд грн.

За даними Держстату, у вересні українці сплатили за електроенергію 1,6 млрд грн (99,6% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець вересня становила 3,1 млрд грн.

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У той же час нараховані протягом січня-серпня 2016 року бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, які надають домогосподарствам послуги газопостачання, істотно перевищували вартість фактично спожитих послуг. Разом з тим внаслідок перерахунку невикористаних сум субсидій та повернення їх у державний бюджет заборгованість за послуги газопостачання зросла і до кінця вересня 2016 року становила 2,4 млрд грн.

Середня сума нарахувань за житлово-комунальні послуги у вересні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) становила 526,3 грн.

У вересні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3,1 млрд грн, що становило 74,1% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався в Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях (104,9%, 100% та 98,8% відповідно), а найнижчий – у Донецькій, Чернівецькій, Сумській областях (37,5%, 38,4% і 47,4% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-вересень 2016 року з населенням було укладено 28,1 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 126,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання на кінець липня становила 4,8 млрд грн, електроенергії - 2,9 млрд грн, квартплати 2,5 млрд грн, централізованого водопостачання та водовідведення - 1,8 млрд грн, вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн.