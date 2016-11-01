Депутати можуть розширити повноваження місцевої влади у сфері водопостачання

За ухвалення законопроекту №4582 «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (щодо вдосконалення деяких положень)» за основу проголосувало 243 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що він наділяє місцеву владу правом встановлювати правила прийому стічних вод, їх облік, відповідальність за забруднення навколишнього середовища стічними водами.

«Також даним законопроектом необхідно врегулювати визначення суб'єктів у сфері водопостачання та водовідведення, а також вимоги до місцевих правил приймання стічних вод», - сказав Зубко.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою проекту закону є вдосконалення законодавства у сфері водопостачання та водовідведення для гарантованого забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а також з метою запобігання погіршення якості питної води в джерелах питного водопостачання через скиди в системи водовідведення стічних вод суб'єктами господарювання.

Також органи місцевого самоврядування пропонується наділити повноваженнями за твердженням місцевих правил приймання стічних вод і визначення розміру плати за їх очищення.