Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо приватизації житла у гуртожитках

За подолання вето президента проголосували всього 188 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. Після цього 266 голосів було віддано за направлення законопроекту №1076 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" на доопрацювання в комітет.

У ході виступу віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що прийнятий 20 квітня 2016 року закон не може бути підписаний главою держави. «Президент України пропонує відхилити закон як такий, що суперечить Конституції й законам України, не створює відповідних механізмів реалізації житлових прав мешканців гуртожитків і містить ризики таких прав», - сказав Зубко, додавши, що закон не поширюється на громадян, які мешкають у гуртожитках, але не перебувають або не перебували у трудових відносинах з підприємством, яке надало їм право жити в цих будинках з ряду інших причин.

У свою чергу заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Андрій Шинькович запропонував парламенту відправити документ на доопрацювання в комітет.

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«Враховуючи актуальність і соціальне значення закону, комітет ухвалив рішення направити його на доопрацювання до повторного другого читання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 квітня 2016 року підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №1076 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування і удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)».

Згідно з цим документом, громадяни та члени їх сімей набувають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках після їх передачі у власність відповідної територіальної громади.

Крім того, визначається, що гуртожитки державної форми власності передаються у власність територіальних громад згідно з цим законом на безкомпенсаційній основі. А гуртожитки включені до статутних капіталів товариств передаються у власність територіальних громад згідно з цим законом одним із способів: на безоплатній основі або за компенсацію за згодою власника. Якщо власник відмовляється передати гуртожиток, його можуть забрати за рішенням суду.

20 травня 2016 року президент Петро Порошенко наклав вето на закон і повернув його на повторний розгляд парламентом.