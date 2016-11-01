У Києві на Лісовому масиві через аварію без тепла залишились кілька десятків будинків, школа і дитсадок

Як повідомили мешканцям в «Київенерго», аварію можуть ліквідувати не раніше, ніж до середини завтрашнього дня.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі у центральній частині міста відсутнє опалення у 212 абонентів через аварію на теплотрасі в районі Глухого мосту.