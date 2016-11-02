У Києві за місяць трохи подешевшало житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в жовтні 2016 року порівняно з вереснем знизилася на 0,5% – до 23,143 тис. грн/кв. м.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, у жовтні на первинному столичному ринку нерухомості вартість квартир комфорт-класу зросла на 3,4%, до 21,666 тис. грн/кв. м, преміум-класу – на 0,1%, до 44,060 тис. грн/кв. м. В той же час квартири економ-класу подешевшали на 0,6% – до 16,511 тис. грн/кв. м, а квартири бізнес-класу – на 0,4%, до 27,751 грн/кв. м.

Найбільш відчутно впали ціни на квартири в Оболонському, Дарницькому і Дніпровському районах столиці – на 5,1%, 4,1% та 2,5% відповідно, в той час як вартість квартир в Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах зросла на 5,7%, 1,5% і 1,4% відповідно.

За інформацією порталу, у жовтні квартири до продажу пропонували 60 операторів у 160 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 38%. Новобудови бізнес-класу становлять 26% від загальної кількості, преміум-класу – 13% і комфорт-класу – 23%.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в 2015 році через девальвацію національної валюти, подорожчання будматеріалів і пального зросла на 33,1% – до 22,7 тис. грн/кв. м.

Середня ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва в доларовому еквіваленті у жовтні 2016 року порівняно з вереснем знизилася на 1% – до 1,336 тис. дол./кв. м, а в гривні – на 2,2%, до 34,169 грн/кв. м.

Згідно з повідомленням, минулого місяця найбільше подешевшали 4-кімнатні квартири – на 2,8%, до 1,49 тис. дол./кв. м, 3-кімнатні – на 2%, до 1,36 тис. дол./кв. м. При цьому 1-кімнатні квартири подешевшали на 0,4% – до 1,24 тис. дол./кв. м, а вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зросла на 0,1% – до 1,37 тис. дол./кв. м.

Кількість виставлених на продаж квартир в жовтні збільшилася на 1,2% щодо вересня і становила 20,992 тис. Обсяг пропозиції в загальній площі зріс на 1,1%, в доларовому вираженні – на 0,6%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 33%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 6%.

У жовтні 2016 року в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася у всіх районах Києва. Найбільше зниження зафіксовано в Подільському районі – на 4,2%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», минулого року через девальвацію національної валюти за доларової номінації вартості вторинного житла в столиці гривневі ціни на «вторинку» зросли на 25,6% – до 34,9 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 15,3% – до 1453 дол./кв. м.