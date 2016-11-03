У Кабміні роз'яснили, коли "мінімалка" в 3200 гривень вплине на субсидії

Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня 2017 року вплине на обсяг виплачуваних субсидій, але лише в опалювальний сезон 2018-2019 років. Про це йдеться в роз'ясненні уряду, опублікованому на офіційній сторінці Кабміну в Twitter.

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«Підвищення мінімальної заробітної плати не вплине на розрахунок субсидій, які люди будуть одержувати цього року, оскільки при розрахунку субсидій враховуються доходи за 2015 рік, - йдеться в роз'ясненні. - У наступному опалювальному сезоні будуть враховуватися доходи за 2016 рік. Тобто підвищена мінімальна заробітна плата буде впливати на розрахунок субсидій аж у сезоні 2018-2019 років».

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець жовтня субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 6,1 млн українських сімей із загального передбачуваної кількості 8,5 млн.

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Нова політика виплат субсидій громадянам була введена в Україні у 2014 році разом з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів почав уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана ухвалив рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Також раніше Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення становлять близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.

За останніми даними Мінфіну, в проект бюджету на 2017 рік заклали 40 млрд грн на субсидії. При цьому, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, ця сума може зрости до 52 млрд грн.