АМКУ визнав неправомірним збір банківської комісії при оплаті компослуг

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив неправомірність сплати громадянами комісії в банку або поштовому відділенні при оплаті послуг ЖКГ, оскільки дані витрати закладені в тарифи.

Як повідомила прес-служба АМКУ, про це йдеться у схваленій 1 листопада звіті про результати дослідження ринку послуг з прийому готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги.

"Споживач сплачує комісійну винагороду за прийом платежів двічі - її закладено в тариф на послугу ЖКГ, а також за послуги банку чи "Укрпошти" відповідно до встановлених ними тарифів", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, якщо постачальник комунальних послуг уклав договір і сплачує банку або "Укрпошті" витрати на прийом платежів, споживачам все одно доводиться платити комісію двічі.

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Прес-служба зазначила, що звіт підготовлено за результатами дослідження, яке проводилося у зв'язку з численними зверненнями громадян до органів АМКУ і охоплювало 2015 рік і п'ять місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня поточного року Антимонопольний комітет України та Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підписали Меморандум про співробітництво у сфері регулювання ринків електроенергії, природного газу, а також послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення.